ЧМ-2022: Катар забил свой первый гол на мундиалях, но проиграл

На чемпионате мира в Катаре сыгран первый матч 2-го тура в группе «А».

Хозяева – сборная Катара играла с Сенегалом и уступила со счетом 1:3. В Дохе на стадионе «Аль Тумама» счет на 41-й минуте открыл сенегалец Булайе Диа. Фамара Диэдиу из турецкого «Аланьяспора» на 48-й минуте удвоил преимущество африканцев.

Катарцы свой первый гол на чемпионатах мира забили на 78-й минуте усилиями Мохаммеда Мунтари.