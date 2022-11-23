ЧМ-2022: Катар забил свой первый гол на мундиалях, но проиграл
На чемпионате мира в Катаре сыгран первый матч 2-го тура в группе «А».
Хозяева – сборная Катара играла с Сенегалом и уступила со счетом 1:3. В Дохе на стадионе «Аль Тумама» счет на 41-й минуте открыл сенегалец Булайе Диа. Фамара Диэдиу из турецкого «Аланьяспора» на 48-й минуте удвоил преимущество африканцев.
Катарцы свой первый гол на чемпионатах мира забили на 78-й минуте усилиями Мохаммеда Мунтари.
Но спасти матч хозяевам не удалось. Спустя 6 минут Бамба Дьенг поставил точку в матче – 3:1 в пользу Сенегала.
В 20:00 по бакинскому времени начнется второй матч 2-го тура в группе «А», в котором встретятся Нидерланды и Эквадор.
Напомним, в 1-м туре Катар уступил Эквадору со счетом 0:2, а Нидерланды с таким же счетом одолели Сенегал.
Турнирное положение:
1.Нидерланды – 3 очка, разница мячей 2-0 (1 матч)
2.Эквадор – 3, 2-0 (1)
3.Сенегал – 3, 3-3 (2)
4.Катар – 0, 1-5 (2).