В Министерстве обороны РФ сказали российским СМИ, что не знают, какое отношение к ведомству имеет канал, разместивший пост от имени РМК. Там указали, что официальным является лишь главный канал Минобороны РФ.

В пятницу, 25 ноября, некоторые российские СМИ и телеграм-каналы распространили заявление-«ответ» якобы российского миротворческого контингента, размещенного в Карабах ском регионе Азербайджана, на официальное заявление Минобороны Азербайджана по поводу названий населенных пунктов на азербайджанской территории.

В посте говорилось, что ВС РФ и российский миротворческий контингент, временно размещенный в Карабахском регионе Азербайджана, используют топонимы, установленные топографическими картами Генштаба ВС РФ.

«Вызывает удивление критика из Баку относительно названия населенного пункта Магавуз, так как ранее и неоднократно в бюллетенях Минобороны России использовались и другие неазербайджанские топонимы», — написал канал «Peacekeeper».

Собеседник в российском военном ведомстве указал, что ссылки на все официальные каналы МО РФ размещены на сайте ведомства.

Накануне Минобороны Азербайджана выразило возмущение тем, что РМК использует вымышленное название населенного пункта «Магавуз»: «Так, в официальной информации миротворческого контингента РФ от 24 ноября 2022 года сообщается, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в направлении населенного пункта «Магавуз». Доводим до сведения российской стороны, что официальное название азербайджанского поселка под названием «Магавуз» - ЧАРДАХЛЫ». Азербайджанское военное ведомство отметило, что РМК использует топонимы, не соответствующие официальным географическим названиям в Карабахском регионе Азербайджана.