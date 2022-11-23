Слово о моем Учителе…

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В этом году у Тарлана Гасанова – живой легенды азербайджанского дзюдо славный юбилей. И все, кто любит этот вид спорта, думаю, знают то, что 80-летие истинного Мастера дзюдо Тарлан муаллима и полувековой юбилей азербайджанского дзюдо отмечаются одновременно, совершенно закономерное совпадение.

Т. Гасанов - один из тех, кто стоял у истоков создания и развития отечественной школы дзюдо, ставшего за эти годы одним из самых популярных видов спорта в Азербайджане. Для нашего дорогого юбиляра достижение современного уровня развития дзюдо в нашей стране являлось главной целью в жизни и неотъемлемой частью его спортивной деятельности. Мой личный пример - убедительное доказательство, что его тренерская работа и личный профессиональный опыт стали отличной школой для тех, кто выбрал для себя жизненным ориентиром этот вид спорта. Сегодня я вместе с ним, в силу своих возможностей, стараюсь сохранить традиции этой школы, делаю все, чтобы наша молодежь могла постоянно извлекать из них пользу, передавая свою любовь и увлеченность дзюдо последующим поколениям юных дзюдоистов… Азербайджан уже известен во всем мире как спортивная страна, и это безусловный результат внимания и заботы, уделяемых национальному спорту и нашим спортсменам уважаемым президентом Азербайджана, главой Национального Олимпийского комитета господином Ильхамом Алиевым. Глава нашего государства высоко оценил заслуги нашего уважаемого юбиляра: в 2019 году Тарлану Гасанову было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта», а в 2022 году по случаю 50-летия Азербайджанской федерации дзюдо он был удостоен одной из самых высоких наград страны ордена «Шохрет» (Слава).

В восточных единоборствах Учитель – святая личность, идеал, вершина. Ученик никогда не сможет вернуть долг своему Учителю, этот долг не исчисляется материальным измерением. С годами становится понятно, что отношения между учеником и учителем дзюдо строятся исключительно на чувстве благодарности. Это как в случае с родителями, когда дети, чтобы они ни сделали, все равно не могут вернуть долг вырастившим и воспитавшим их людям. То есть ученик обязан своему учителю на протяжении всей жизни. Именно так, (думаю, как и все, кому довелось приобщиться к искусству дзюдо под его руководством) я отношусь к Тарлану Гасанову. Для нас - его учеников, он является Учителем, воспитавшим многих других наставников дзюдо в Азербайджане, поэтому он имеет исключительные заслуги в развитии дзюдо в нашей стране. На мой взгляд, нет ни одного азербайджанского спортсмена, завоевавшего титул победителя на престижных мировых турнирах, прославившегося в этом виде единоборств, в успехах которого Тарлан Гасанов не сыграл бы роли в той или иной мере, чтобы не было его труда в формировании их как спортсменов и личностей. Он был Учителем тренеров наших прославленных дзюдоистов, олимпийских чемпионов Назима Гусейнова (тренер - Агаяр Ахундзаде) и Эльнура Мамедли (тренер - Яшар Аллахверди), которые занимали высокие места на самых престижных международных соревнованиях и принесли большие победы азербайджанскому дзюдо. В числе его личных учеников хорошо известные не только в Азербайджане, но и в мире, занимающие почетные места в мировом рейтинге спортсмены Расим Агамиров, Мамедали Мехтиев, Хидаят Гейдаров, Ильгар Мушкиев. Уверен, что среди детей и подростков, которые сегодня занимаются у него, вырастет много талантливых и перспективных дзюдоистов. Для меня же лично ценность традиций школы Тарлана Гасанова, его профессиональный и жизненный опыт, как Учителя и Человека, не имеет себе равных. Сегодня мы отмечаем славный юбилей - 80-летие со дня рождения Тарлана Гасанова. Прошли многие годы, и я искренне рад, что мой Учитель бодр, полон сил и планов.

…Впервые я встретился с ним, когда был подростком. Даже сейчас думаю: если бы начал заниматься дзюдо с ним с самого начала, то намного раньше добился бы еще более высоких достижений. Конечно, я нисколько не умаляю заслуг своего первого тренера Руслана Абдуллаева, который обучил меня азбуке дзюдо в Спортивной школе олимпийского резерва (ныне Олимпийская спортивная школа). В то время он был очень молод, тренировал нас увлеченно, с полной отдачей, водил нас на школьные соревнования. Но когда у нас появилась возможность участвовать в более престижных турнирах, Руслан Ахмадович ушел из школы, и наша группа какое-то время оказалась без наставника. В то время мы ходили на тренировки в спортивный клуб «Буревестник» при Азербайджанском государственном институте физической культуры, но получалось так, как будто мы там никому не нужны. Я в основном выполнял функцию спарринг-партнера Расима Агамирова (ныне заслуженный тренер России), который тогда являлся «номером один» сборной в своей весовой категории. То есть меня поставили в позицию спортсмена, не имеющего конкурентных перспектив. К счастью, оказалось, что за мной наблюдал тренер сборной Тарлан Гасанов… До этого мне пришлось общаться с ним только один раз - на юниорском турнире, когда во время одной из процедур на тренировке он посмотрел мое свидетельство о рождении и спросил: «Ты сын Залимхана Аскерова? Передай привет своему отцу, я его друг», - сказал он. Мой отец был высококвалифицированным специалистом по боксу и был хорошо известен в спортивном мире. Как выяснилось, Тарлан Гасанов служил вместе с ним в Беларуси... Вскоре мои тренировки в «Буревестнике» пошли совершенно по новому направлению. Тарлан Гасанов начал работать со мной в качестве личного тренера. За короткое время я стал серьезным конкурентом для других спортсменов, даже сумел стать «номером один», победив на следующем чемпионате страны занимавшего первое место в нашей сборной Расима Агамирова. Тренируясь под руководством Тарлана Гасанова, позже выиграл две золотые медали, две серебряные медали и бронзовую медаль на чемпионатах страны, вошел в состав сборной Азербайджана по дзюдо, участвовал и становился призером всесоюзных и международных соревнований. Благодаря интенсивным тренировкам мои достижения в дзюдо росли с каждым годом. В 1994 году участвовал в чемпионате Европы в Польше, в международном турнире в Германии и в турнире «Кодокан», проходившем в столице Японии... В 1995 году мы с ним даже планировали открыть в Баку школу дзюдо, я уже связался с Турцией, чтобы купить для этой школы необходимое оборудование... Но из-за возникших неожиданно трудностей в моей жизни реализовать задуманное тогда не удалось. Несмотря на все проблемы, Учитель всегда был рядом со мной. Он меня поддержал, заступился за меня на самом высоком уровне и проявлял ко мне такое внимание и заботу, какие способен проявить к своему ученику только настоящий Учитель...

Трудности миновали, и мы снова продолжили тренировки... Я даже поехал на чемпионат Европы в Бельгию в 1997 году, но не смог выступить из-за проблемы с моим весом. Тем не менее, я не прекращал тренировки, правда, когда набрал форму, то уже достиг возраста ветерана. Известно, что ветеранское движение объединяет всех известных дзюдоистов, для которых Дзюдо из увлечения, занятия спортом превращается в образ жизни, когда ты себя уже не представляешь без него. Они (и я в их числе) не хотят расставаться с татами и, кстати, на соревнованиях показывают очень интересные поединки с прекрасными результатами. Впервые я принял участие в чемпионате мира среди мастеров-ветеранов в 2006 году и завоевал золотую медаль. Потом не раз становился победителем и призером чемпионатов Европы и мира среди ветеранов и всегда испытывал к своему Учителю чувство благодарности за свои достижения. В деятельности Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана Тарлан Гасанов и сегодня играет незаменимую роль в подготовке дзюдоистов-ветеранов к соревнованиям, являясь одной из немногих редких личностей в спорте, обладающих неукротимой энергией и благородством... Даже сейчас, когда тренируюсь на татами, внутренне собираюсь, как только слышу его голос. Я уже отец, дедушка, но все равно чувствую себя перед ним подростком. …В 90-х годах прошлого века нам не посчастливилось создать с Учителем собственную школу дзюдо. И все же в 2012 году наша большая мечта сбылась. Мы открыли спортивный клуб «Judo Club 2012» в центре Баку, имеющий материально-техническую базу по самым современным стандартам. И Тарлан Гасанов внес достойный вклад в подготовку нового поколения дзюдоистов в нашем клубе, уверенно завоевавшем авторитет в спортивной среде Азербайджана благодаря высоким результатам наших воспитанников, поднимавших флаг Азербайджана как победители международных соревнований самого высокого уровня. Знаменательным событием и признанием положительного результата открытия клуба в Баку стало для нас с Тарланом муаллимом то, что в 2018 году, когда у нас проходил чемпионат мира по дзюдо, сборная Японии выбрала наш клуб для подготовки к соревнованиям и тренировалась здесь две недели. Показав высокие результаты на чемпионате мира, японцы провели в нашем клубе мастер-класс для юных азербайджанских дзюдоистов. Во время этого мероприятия известные спортсмены из признанной родиной дзюдо страны были поражены его познаниями и тем, что Тарлан Гасанов использовал термины всех приемов на японском языке и объяснял их значение. Возможно, японские мастера дзюдо не ожидали встретить в Азербайджане специалиста такого уровня. После той памятной встречи весть о прославленном тренере из Азербайджана достигла Японии. Его заслуги были отмечены и оценены. В 2019 году он был награжден одной из самых престижных наград этой страны, вручаемых от имени Императора - «Орденом Восходящего Солнца». Всего в мире такой награды удостоены 117 человек, среди них всего четыре японца…