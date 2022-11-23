Ильхам Алиев о войне в Украине: «Никто не знает, что произойдет»

«Думаю, никто не знает, что произойдет. Мы не вовлечены в это. И мы получаем информацию из открытых источников. Но, как мы видим, международные события в отношении данного конфликта совершенно непредсказуемы. Самым важным вопросом является то, когда и как это закончится. Многое в мире будет зависеть от этого. Поэтому с моей стороны было бы, как бы сказать, очень безответственно выступать с комментариями о том, как будет развиваться ситуация. Это зависит от ряда факторов, от политики российского правительства, политики украинского правительства и западного союзничества, которое поддерживает украинскую армию», - сказал глава азербайджанского государства.

Президент Азербайджана отметил, что «необходимо понимание того, что война должна закончиться... Азербайджан на всех международных форумах выступал за территориальную целостность всех стран, и мы остаемся приверженными данной позиции. Мы сами пострадали от нарушения территориальной целостности. Территориальная целостность является фундаментальным принципом международного права. С другой стороны, есть избирательный подход к территориальной целостности различных стран».

Говоря о том, что во время оккупации Азербайджан всегда был разочарован тем, что подходы к конфликтам на постсоветском пространстве различаются, Ильхам Алиев отметил: «Когда касалось конфликтов в Грузии, Молдове, до Украины, была ярко выраженная поддержка территориальной целостности этих стран. В случае с Азербайджаном мы никогда не слышали от посредников такого открытого подхода или заявления. Нам просто говорили: «Вы должны прийти к соглашению». А когда мы спрашивали: «Что насчет резолюций Совета Безопасности ООН?» - в ответ тишина. «Что насчет Хельсинкского Заключительного акта?» - в ответ тишина. И мы сказали: «Хорошо! Это реальность. И мы изменим эту реальность». И мы стали готовиться к тому, чтобы изменить эту реальность».

Подчеркнув, что ситуацию изменили не международное право, не ООН, не конструктивный подход Армении, а армия, народ, политическая воля Азербайджана, глава государства сказал: «Таким образом, реальность должна быть изменена. Есть сила сделать это? Если есть, то делаешь это, если нет, то собираешься с силами. Если хочешь спокойной жизни, то соглашаешься с этой действительностью. Мы выбрали другой путь. Меня спросили о бессонных ночах. Да, у меня было много бессонных ночей в период оккупации из-за чувства гнева, не из-за чувства того, что что-то может произойти, а иногда из-за понимания, что эта несправедливость является отражением того, как управляется этот мир. И вера в справедливость пришла ко мне только после того, как мы победили в войне. Я снова стал верить в справедливость. Поэтому опять же я не знаю, каким будет конец. Ясно то, что было сделано нами. Наш подход к восстановлению территориальной целостности также известен. То есть нужно быть сильным».