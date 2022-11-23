Представительница Азербайджана проверила Португалию на соответствие европейской конвенции

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA), активно участвующее в антидопинговой деятельности на международном уровне, продолжает вносить свой вклад в данном направлении. Директор AMADA Шафаг Гусейнли была назначена в состав Оценочной делегации, созданной для мониторинга по соблюдению Антидопинговой конвенции, проводимой Советом Европы совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Данный мониторинг проводился в Португалии 22-24 ноября в рамках проверки соответствия местного законодательства и деятельности Антидопинговой конвенции Совета Европы. Помимо представителя Азербайджана, директора AMADA Шафаг Гусейнли, в состав Оценочной делегации были назначены представители Секретариата Совета Европы, WADA, а также Кипра, Франции, Польши и Бельгии.

В рамках визита делегация провела встречи с государственными органами по делам молодежи и спорта, судебной полицией и таможенными органами, национальной антидопинговой организацией, спортивным арбитражным судом и дисциплинарным комитетом, а также Олимпийским и Паралимпийским комитетами и национальными спортивными федерациями.

В ходе двусторонних встреч были обсуждены законодательство страны, структура и деятельность национального антидопингового агентства, антидопинговая деятельность государственных учреждений и спортивных организаций, а также принимаемые государством меры по предотвращению использования и распространения допинга. Финальный отчет о соответствии португальского антидопингового законодательства и антидопинговой деятельности Антидопинговой конвенции будет представлен в Совет Европы.

Следует отметить, что Шафаг Гусейнли ранее возглавляла мониторинговую делегацию, которая оценивала соответствие Нидерландов Антидопинговой конвенции Совета Европы, а также была представлена в аналогичной миссии на Кипре. Эти факты свидетельствуют о доверии и репутации AMADA на международном уровне в области борьбы с допингом.