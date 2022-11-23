Генсек НАТО исключил переговоры с Путиным до поражения России

Если Украина пойдет на переговоры без победы над Россией на поле боя, прочного мира не получится, поэтому необходимо и дальше оказывать военную поддержку Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Moscow Times.

«Большинство войн заканчиваются переговорами. Но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя. Поэтому лучший способ повысить шансы на мирное решение — поддержать Украину», — сказал Столтенберг, выступая перед министрами иностранных дел стран НАТО.

По его словам, НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. «Мы не отступим», — предупредил Столтенберг. Он объяснил волны ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Украине тем, что «Путин терпит неудачу» и «отвечает с большей жестокостью».

«Лишение украинцев тепла, света и еды. Это ужасное начало зимы для Украины. Это также трудные времена для остальной Европы и всего мира. С ростом цен на энергоносители и продукты питания», — признал генсек НАТО. Однако, по его словам, если Запад даст победить Путину, то цена будет более высокой «на долгие годы вперед».