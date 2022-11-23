Путин подтвердил встречу Нарышкина с главой ЦРУ

Российский президент Владимир Путин во время речи на заседании Совета безопасности упомянул о встрече главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом пишут российские СМИ.

"Поговорим о результатах работы российской делегации на "двадцатке" и АТЭС, а также о том, как прошла встреча Сергея Евгеньевича Нарышкина с его американским партнером в Анкаре", - сказал российский лидер.

Упомянутая встреча глав российской и американской разведок состоялась в турецкой столице Анкаре 14 ноября. Кремль ранее сообщал, что она состоялась по инициативе американской стороны. О ее темах и кто в ней участвовал со стороны США, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорить отказался.