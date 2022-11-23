Президент РФ Владимир Путин заявил, что "присоединять Донбасс к России" нужно было раньше, пишут российские СМИ.

«Что касается 2014 года, конечно, задним числом мы все умны, но исходили из того, что может быть удастся договориться. И Луганск, Донецк, как-то в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли, но мы не чувствовали до конца настроения людей, до конца невозможно было понять, что там происходит», – заявил Путин.

«Теперь, наверное, стало очевидным, что это «воссоединение» должно было произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших под обстрелами детей», – добавил российский президент.