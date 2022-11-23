В США рассказали, откуда взялся коронавирус

Члены верхней палаты США от Республиканской партии опубликовали отчет, где сказано, что причиной пандемии коронавируса "скорее всего" стало происшествие, связанное с исследованиями в китайской лаборатории. Об этом пишет The Washington Post.

Стоит отметить, что отчет не является формальным научным документом, но отражает возможные рамки будущих слушаний в Конгрессе США, если республиканцы получат контроль над Сенатом или обеими палатами.

В документе сказано о слабых местах в системе безопасности лабораторий и недостаточных доказательствах в опубликованных научных исследованиях о природном происхождении вируса от животных на рынке города Ухань.