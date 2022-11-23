В США рассказали, откуда взялся коронавирус
Члены верхней палаты США от Республиканской партии опубликовали отчет, где сказано, что причиной пандемии коронавируса "скорее всего" стало происшествие, связанное с исследованиями в китайской лаборатории. Об этом пишет The Washington Post.
Стоит отметить, что отчет не является формальным научным документом, но отражает возможные рамки будущих слушаний в Конгрессе США, если республиканцы получат контроль над Сенатом или обеими палатами.
В документе сказано о слабых местах в системе безопасности лабораторий и недостаточных доказательствах в опубликованных научных исследованиях о природном происхождении вируса от животных на рынке города Ухань.
Отчет, подготовленный республиканскими членами комитета здравоохранения, образования, труда и пенсий, главной считает причиной пандемии "лабораторную утечку", однако не исключает, что источником вируса стал рынок диких животных. Также он не утверждает, что вирус был создан в качестве биологического оружия.
"В то же время выводы отчета сильно отличаются от опубликованных летом в журнале Science заключений, которые посчитали рынок источником вспышки пандемии. В частности, ученые, продвигающие "рыночную" причину, не знают, какие животные были заражены или откуда они поступили. Также животные на рынке не были обследованы перед тем, как рынок закрыли. Отсутствие доказательств не является само по себе доказательством, однако этот факт после трех лет пандемии является весьма проблематичным", - пояснили эксперты The Washington Post.