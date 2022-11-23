Ильхам Алиев о переговорах с BP: Ранее были задержки из-за действий руководства SOCAR

Британская компания ВР является стратегическим инвестором в Азербайджан и планирует расширить свою деятельность в нашей стране, заявил президент Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика».

Говоря о планах Азербайджана с ВР, президент Ильхам Алиев сказал: «Конечно, мы продолжаем наше сотрудничество. ВР является стратегическим инвестором в Азербайджан, оператором Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и планирует расширить свою деятельность. Такие проекты, как глубинный газ с АЧГ, сейчас нужны больше, чем когда-либо. Я знаю, что переговоры между ВР и SOCAR по этим проектам продвигаются очень успешно. Ранее были определенные задержки из-за действий руководства SOCAR, несогласованных с представителями азербайджанских властей. Но сейчас все ясно: азербайджанский газ нужен рынку, и пришло время использовать этот огромный потенциал».