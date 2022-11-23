Ильхам Алиев о «восстановлении» мечети в Шуше: «Это был большой скандал, мы пригласили посла Ирана...»

«Религия не должна вмешиваться в политическую жизнь. Мы не понимаем тех, кто говорит о политическом исламе. Это не характерно для Азербайджана. Одним из наших достижений в регионе как независимой страны является то, что мы смогли усилить светский характер нашего общества, уважая в то же время религиозные чувства всех наших сограждан». Так сказал президент Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика».

Говоря о проводимых в Карабахе восстановительных работах, глава азербайджанского государства напомнил о незаконном восстановлении во время оккупации мечети в Шуше и ее повреждении одной из иранских компаний: «Это был большой скандал, мы пригласили иранского посла в Министерство иностранных дел, сказав: «Вы не имеете права этого делать, не имеете права трогать мечеть, вы, в первую очередь, не имеете права посещать без нашего согласия Шушу, которая является частью Азербайджана». И это опять было знаком солидарности с армянами, которые разрушили 65 из 67 мечетей в Карабахе и Зангезуре... Они использовали их в качестве хлева для коров и свиней, а минареты использовались в качестве наблюдательного пункта за передвижением азербайджанских войск. А мечеть в Шуше была, так сказать, «обновлена» для демонстрации так называемой «толерантности» армян и названа персидской мечетью».

Президент Азербайджана указал, что у мечети нет национальности: «Ее нельзя назвать персидской или еще как-то. Это часть нашей истории, и никто из нас не забыл это. Поэтому отделение религии от политической жизни – это наша модель, и она успешна. В Азербайджане полное единство среди мусульман, вне зависимости от того, шииты они или сунниты. В наших мечетях практикуется уникальный опыт совместного намаза суннитов и шиитов. Как мы можем разделять их, когда все они являются азербайджанцами?».