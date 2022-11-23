Шольц резко высказался о ядерном оружии Ирана

Иран не должен разрабатывать ядерное оружие и не должен иметь средств его доставки. Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.

"Что касается политики Ирана по обогащению урана, то это еще раз подчеркивает, насколько правильно делать все возможное для того, чтобы Иран не получил ни ядерных бомб, ни ракет-носителей, которые могли бы их транспортировать. Это одна из центральных политических целей, которую Франция и Германия вместе со своими союзниками - Великобританией и США - преследуют в последние годы. И мы до сих пор придерживаемся ее ", - сказал немецкий лидер.