Баку, Астана и Анкара подписали Дорожную карту по Срединному коридору

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в городе Актау. Во встрече также приняла участие делегация Грузии. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Согласно информации, основной вопрос повестки заседания, организованного в продолжение первой трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции (июнь 2022 года, Баку), заключался в обсуждении проделанной работы с целью использования потенциала региона в области транспорта, коммуникаций, транзита и других направлениях, дальнейшего расширения партнерства. В ходе обсуждений было уделено внимание развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединный коридор), грузоперевозкам на данном направлении.

Выступив на встрече, Джейхун Байрамов подчеркнул, что данный формат является одной из важных платформ для дальнейшего расширения партнерства между тремя странами. Было отмечено, что в условиях нарастания угроз глобальной безопасности, стабильности и экономическому развитию в настоящее время усиление сотрудничества в области транспорта и коммуникаций имеет большое значение с точки зрения предотвращения и снижения рисков и вызовов на региональном уровне. Также были подчеркнуты значение и перспективы Зангезурского коридора как части Срединного коридора. Было отмечено, что этот коридор имеет потенциал для дальнейшего увеличения транспортных возможностей в рамках Транскаспийского маршрута. Открытие всех коммуникаций в регионе, включая Зангезурский коридор, послужит расширению международных транспортных связей.