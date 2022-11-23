Цена российской нефти рухнула
24 ноября российскую нефть сорта Urals в портах Новороссийска и Приморска, откуда отправляют нефть на Запад, отгружали по цене $52 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство Argus Media, которое собирает данные о физических поставках.
Агентство Platts, которое входит в S& P Global, также зафиксировало в четверг цену в $52 за баррель в порту Приморска, сообщили источники.
После обвала цен на 28% с начала осени российская нефтяная промышленность оказалась на грани рентабельности. Полная себестоимость добычи в России составляет сейчас около $50 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Росстата с учетом налогов и других издержек компаний.
Это может очень плохо сказаться на экономике России, так как в проект бюджета на 2023 год заложена цена Urals на уровне $70,1 за баррель. Цена в бюджете 2022 года – $80.
Нефть Brent 23 и 24 ноября на закрытии торгов стоила около $85,4 за баррель, то есть каждый баррель Urals Россия сейчас продает на $33 с лишним дешевле. Даже весной после начала войны, по данным Argus, дисконт по Urals в порту Новороссийска достигал такого размера (в Приморске он тогда порой даже превышал $40 за баррель), но сама цена нефть тогда была несколько выше — около $60.