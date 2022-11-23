Цена российской нефти рухнула

24 ноября российскую нефть сорта Urals в портах Новороссийска и Приморска, откуда отправляют нефть на Запад, отгружали по цене $52 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство Argus Media, которое собирает данные о физических поставках.

Агентство Platts, которое входит в S& P Global, также зафиксировало в четверг цену в $52 за баррель в порту Приморска, сообщили источники.

После обвала цен на 28% с начала осени российская нефтяная промышленность оказалась на грани рентабельности. Полная себестоимость добычи в России составляет сейчас около $50 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Росстата с учетом налогов и других издержек компаний.