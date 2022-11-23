Баку снова обратился к российским миротворцам

Министерство обороны Азербайджана призывает командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, в своих сообщениях правильно указывать названия азербайджанских населенных пунктов. Об этом говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.

«С сожалением заявляем, что в официальных данных миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованных на официальной интернет-странице Министерства обороны РФ, названия наших населенных пунктов вновь отмечены вымышленными армянскими топонимами. Так, в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации от 25 ноября 2022 года маршрут патрулирования указан как «Мардакерт» и «Мартуни».

Азербайджанское военное ведомство доводит до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, которые они именуют «Мардакерт» и «Мартуни» - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД.

Отметим, что накануне Министерство обороны Азербайджана также довело до сведения российской стороны, что официальное название азербайджанского поселка, который на официальном сайте Министерства обороны России указан как «Магавуз» - ЧАРДАХЛЫ.