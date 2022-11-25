Члена банды, «раздевшей» помпрокурора, арестовали в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Уммана Алиева, его брата Ильгара Алиева, а также Натика Нуриева, Парвина Юсифова, Алекпера Нуриева, Эльнура Эльдарова и Сахили Мамедовой, обвиняемых в шантаже помощника прокурора Апшеронского района, бывшего прокурора Гарадагского и Гаджикабульского районов Тариэля Гурбанова, родного брата председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариза Гурбанлы.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Азера Пашаева была изменена мера пресечения, избранная в отношении одного из членов банды, 30-летней жительницы Хачмаза Сахили Мамедовой. Причиной названо опоздания женщины на судебные заседания. Мамедова была арестована в зале суда.

Напомним, Умман Алиев вместе с сообщниками шантажировал Тариэля Гурбанова, угрожая распространить в соцсетях фотографии, на которых прокурор был заснят обнаженным в бане. Злоумышленники требовали у него крупные суммы денег. Гурбанов работал прокурором Гарадагского и Гаджигабульского районов, в марте 2022 года был назначен старшим помощником прокурора Апшеронского района.