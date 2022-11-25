Готов воевать несколько лет: Путин не оставляет планов взять Киев?

Российское военное руководство планирует зимой выиграть время и стабилизировать фронт в Украине с помощью мобилизованных, «а затем начать все по новой весной», рассказал близкий к ФСБ источник.

Несмотря на череду тяжелых поражений российской армии на войне в Украине, президент РФ Владимир Путин не оставил надежд взять Киев. Для достижения этой цели он готов воевать несколько лет, не считаясь с потерями, пишут российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Генштабу и ФСБ.

План подразумевает большие потери среди личного состава. «К весне следующего года потери убитыми и ранеными (по одному из прогнозов – ред.) могут составить около 100 тысяч. Их планируют заменить срочниками», — сказал источник.

Другой источник, близкий к Генштабу России, также рассказал о прогнозе, согласно которому потери в боях в Украине могут составить около 100 000 мобилизованных. По этой причине сейчас перед российскими военными стоит задача уплотнить и закрепить линию фронта.

Минобороны планирует, как утверждают источники, подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. Поэтому российский президент не отменяет указ о мобилизации. Сейчас отправка срочников на фронт запрещена российскими законами, но их могут изменить.