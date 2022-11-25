Генштаб Украины объяснил россиянам, как сдаваться в плен

В телеграм-канале Генштаба ВС Украины появилось четырехминутное видео на русском языке с инструкцией, как российским военным сдаваться в плен.

Видео содержит стандартные рекомендации: бросить оружие, обозначить желание сдаться в плен белым флагом или материей и т.д. Отдельно в видео подчеркнуто, что если солдаты сначала демонстрируют намерение сдаться в плен, а потом открывают огонь - это трактуется международным законодательством как военное преступление, вероломство. И в таком случае обманывавшие солдаты с очень большой долей вероятности будут уничтожены.

BBC отмечает, что видео, очевидно, является отсылкой к другому, на котором сначала показаны кадры сдачи российских солдат в плен. А потом они показаны убитыми. Что произошло между этой склейкой - пока неизвестно.