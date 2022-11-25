Каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил Rolls Royce за $500 тысяч

Победа саудовских футболистов над командой Аргентины в стартовом матче чемпионата мира в Катаре была высоко оценена наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом.

Как сообщает Indonesia Posts English, принц принял решение подарить каждому из 26 футболистов национальной сборной по роскошному Rolls Royce Phantom. Стоимость автомобиля колеблется от $460 тысяч до $550 тысяч.

Проигрывающая из-за гола Лионеля Месси с пенальти на 10 минуте встречи команда Саудовской Аравии во втором тайме завоевала победу благодаря голам Салеха Аль-Шехри (48 минута) и Салема Аль-Даусари (53 минута).