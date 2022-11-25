Европа готовит Киеву экстренную помощь: трансформаторы и генераторы

Еврокомиссия готовит экстренную доставку в Украину энергетического оборудования, пожертвованного странами ЕС, а также выделенного из запасов Евросоюза. Об этом в пятницу заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передают зарубежные СМИ.

По ее словам, через Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации будет отправлено 200 трансформаторов среднего размера и крупный автотрансформатор из Литвы, автотрансформатор среднего размера из Латвии, а также 40 тяжелых генераторов из резервов ЕС, расположенных в Румынии. Каждый из предоставленных генераторов может обеспечить бесперебойным питанием больницу малого или среднего размера.

Трансформаторы, повышающие или снижающие напряжение в сети, крайне необходимы, поскольку именно они являются целями российских ракетных ударов по электроподстанциям. Фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия работает над созданием энергетического хаба в Польше, который принимал бы пожертвования энергетического оборудования и других средств от третьих стран и координировал их отправку в Украину.