Армянские сепаратисты стреляют по Агдаму. И на границе перестрелка

Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстрелах позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении, а также незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахе.

Согласно сообщению военного ведомства, 25 ноября с 17:30 до 22:32 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, Юхары Шорджа и Гюнешли Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису, Еллиджа Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

Кроме того, с 14:05 до 20:35 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.