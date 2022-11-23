Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов поддерживает уничтожение объектов критической инфраструктуры в Украине. Ракетные обстрелы он назвал «ударами возмездия» и «святой ненависти».

«Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего!.. Они должны там и замерзнуть, и сгнить», – говорит российский политик.

Гости студии спросили: «Обычные люди должны сгнить?» На что Чернышов ответил, что украинцы «должны выйти на улицы и закончить правление нацистского режима Зеленского».

После продолжительного обсуждения ударов по Украине с гостями студии ведущий завершил эфир словами: «Удары должны продолжаться. По инфраструктуре удары надо наносить. Список инфраструктурных объектов обязательно надо расширить, потому что это работает на нашу победу».