Кадыров поблагодарил Путина за «трепетное внимание к бойцам»

На встрече президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в боевых действиях в Украине. Об этом сообщил сам Кадыров по итогам встречи 25 ноября.

По его словам, Владимир Путин в ходе беседы отметил «большой вклад» Чечни в «проведение СВО».

«Владимир Владимирович поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой. Я поблагодарил нашего президента за трепетное внимание к бойцам и слова поддержки. Ни на секунду не сомневаюсь, что Россия во главе с нашим сильным президентом победит в этой борьбе с неонацизмом и натовской агрессией», - цитируют российские СМИ Кадырова.