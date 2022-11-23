Маршрут «Восточного экспресса» могут продлить до Баку

Турция предлагает продлить маршрут железнодорожного «Восточного экспресса», курсирующего между Анкарой и Карсом, до Баку. Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на заседании министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана в Актау, передает Anadolu.

По его словам, с вводом в эксплуатацию железной дороги Баку – Тбилиси – Карс возросла значимость не только перевозки грузов, но и пассажирских перевозок.

«Во время недавнего визита в Грузию я предложил господину Рашаду Набиеву [министру транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана] продлить линию пассажирских перевозок до Баку», - сказал Караисмаилоглу.

Турецкий министр отметил, что в адрес Анкары поступила заявка от одного из членов Ассоциации сотрудничества железных дорог Чехии, где предлагают к 2024 году наладить туристические перевозки начиная от Чехии и до Казахстана (маршрут Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Турция, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан).

Караисмаилоглу предложил также создать Совместный координационный совет по автомобильным перевозкам в зоне Организации тюркских государств.