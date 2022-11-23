Эдмон Марукян уверяет: Армения не думает «о каком-либо реванше»

У Армении нет стратегий или планов воевать с соседними странами, сказал посол по особым поручениям Эдмон Марукян в интервью армянским СМИ.

«Да, Армения реформирует свои вооруженные силы, наш военный бюджет сегодня самый крупный. Почему? Протяженность нашей границы с Азербайджаном составляет 500 км, мы должны укрепить границу, восстановить оборонительные сооружения. И речи не идет о каком-либо нападении, о каком-либо реванше», - сказал Марукян.

Говоря о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, Марукян указал, что Армения представила в Вашингтоне свои предложения и ждет ответа Азербайджана.