Есть Иран, США, Франция: в Ереване считают, что мир не ограничивается ОДКБ...

Армения сейчас ведет сбалансированную политику, это значит, что мир не ограничивается странами – членами ОДКБ, заявил армянским СМИ посол по особым поручениям Эдмон Марукян, комментируя заявления о том, что Армения дискредитирует ОДКБ и хочет привести Запад в регион.

«Мир не ограничивается и нашими соседями. Мир не является однополярным, и Республика Армения ведет проактивную политику. Очевидны тесные контакты с соседними Ираном, Грузией... с США на уровне глав МИД, с Канадой – на уровне лидера страны, с РФ – на военно-политическом уровне, с Францией – очень теплые, дружественные контакты с главой страны, с ЕС – на уровне главы Евросовета», - не устает перечислять Марукян.