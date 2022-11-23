Посол Гомеш Лопеш пришел к Поладу Бюльбюль оглы

В пресс-службе азербайджанского дипведомства сообщили haqqin.az, что гость, выразив благодарность послу Азербайджана за встречу, тепло отозвался об Азербайджане и поделился впечатлениями специалистов своей страны, получивших образование в Баку, о гостеприимстве в Азербайджане.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы принял в пятницу, 25 ноября, новоназначенного Посла Республики Гвинея-Бисау Алфреду Криштовау Гомеша Лопеша в Российской Федерации по его просьбе.

В свою очередь посол Азербайджана поздравил коллегу с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. Коснувшись двусторонних отношений между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау, послы подчеркнули имеющийся большой потенциал для сотрудничества во многих сферах, особенно в сферах туризма и образования, учитывая наличие хороших возможностей и условий для студентов из Гвинеи-Бисау, желающих обучаться в вузах Азербайджана.

Азербайджанский дипломат проинформировал коллегу об армяно-азербайджанском конфликте, его истории, многолетнем и безрезультатном переговорном процессе, о 4 общеизвестных резолюциях Совета Безопасности ООН и о сути многочисленных документов, принятых по конфликту в рамках других международных организаций, о результатах победы азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и отметил, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли, и в таких случаях важно, основываясь на международное право и принципы справедливости, поддерживать правильные позиции в международных организациях.

Полад Бюльбюль оглы рассказал о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также пригласил посла Гвинея-Бисау посетить деоккупированные территории Азербайджана.

Посол Гвинеи-Бисау сообщил, что в скором времени предпримет все необходимые шаги для аккредитации в качестве посла в Азербайджане.

В завершение встречи гостю была вручена изданная Фондом Гейдара Алиева книга «Карабах: до и после оккупации».