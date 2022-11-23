В Херсоне эвакуируют население

25 ноября из Херсона начали эвакуировать больных и пожилых херсонцев в рамках бесплатной программы, ранее анонсированной Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Из города отправился первый поезд на Хмельницкий со 100 херсонцами. Сейчас из Херсона можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог.