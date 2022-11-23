Сын одного из лидеров «Хезболлы» стал агентом «Моссада»

Сын погибшего в Сирии высокопоставленного функционера «Хезболлы» задержан в Ливане по подозрению в сотрудничестве с разведывательной службой Израиля «Моссад». Об этом сообщила газета «Аль-Ахбар».

Задержанный Хусейн Х. сам был боевиком «Хезболлы» с 2011 по 2020 год, принимал участие в боях в Сирии. После Хусейн уехал в Абиджан, крупнейший город в Кот-д’Ивуаре. В Абиджане на Хусейна вышел представившийся товарищем его отца некий Хадж Салим. Он начал помогать Хусейну материально и вызвался посодействовать с поиском работы. Хадж Салим предложил Хусейну поехать в Стамбул на встречу с дочерью его товарища Хабибой. Девушка владела шоколадной фабрикой в Северной Македонии. Встреча произошла в стамбульском кафе. Молодые люди проявили друг к другу интерес.

Хадж Салим, продолжавший помогать деньгами Хусейну, пригласил последнего на встречу в Брюссель. Там он отвез Хусейна на виллу, где сообщил, что тот находится в руках «Моссада». Молодого человека начали шантажировать записями интимных свиданий с Хабибой, тоже израильской разведчицей. Публикация этих видео нанесла бы ущерб репутации семьи Хусейна. В результате он решил сотрудничать с израильской разведкой. Для этого молодой человек прошел специальное обучение. За свои услуги он получал щедрое денежное вознаграждение.