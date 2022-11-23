Во Франции заявили о поддержке переговоров между Баку и Ереваном

Франция поддерживает продолжение переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявили в пресс-службе французского МИД на запрос российских СМИ. Так представители ведомства ответили на вопрос, планирует ли Париж предложить Еревану и Баку провести встречу лидеров с участием французского президента.

«Франция по-прежнему полностью привержена поддержке текущих переговоров после встреч в Брюсселе, Праге и Вашингтоне», — отмечается в заявлении МИД Франции.

Ранее в пятницу, 25 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика», сказал, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, планируемая на 7 декабря, не состоится. «Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится», - сказал глава азербайджанского государства.