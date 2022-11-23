«Этот город наш!»: жители Антальи взбунтовались из-за скупки недвижимости россиянами

Авторы петиции жалуются, что из-за наплыва иностранцев цена недвижимости в городе выросла за последние два года почти в 5 раз, что превышает средний доход граждан в Турции. Резкий скачок цен на аренду также привел к кризису недвижимости и к демографическим изменениям – якобы 25% населения Антальи сейчас иностранцы, говорится в письме.

Рынок также дестабилизируют российские и украинские риэлторы, говорят авторы петиции. «На фоне волны иммиграции количество украинцев и россиян, участвующих в рынке незарегистрированной недвижимости в Анталье, достигло 10 тысяч. Эти люди продолжают нарушать работу рынка, создавая собственные группы на сотни человек в WhatsApp. У них нет опыта, но они скоро начали контролировать рынок недвижимости Антальи. Мы не можем попасть в эти группы, потому что они нас не принимают», - говорится в петиции.

О том, что украинские и российские риэлторы меняют ситуацию на рынке недвижимости, написало и турецкая Hurriet Daily News. По данным издания, именно они завышают и без того выросшие цены на жилье, а количественно они уже превосходят турецких агентов с лицензиями. «Этот город наш! Мы не должны потерять этот город, в котором все хотят жить», - говорится в завершение петиции на Change.org.

После объявления в России мобилизации сотни тысяч россиян уехали из страны. Как писал ранее Forbes, в Кремле количество уехавших оценивают от 700 000 до 1 млн человек.