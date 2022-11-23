CША вводят запрет на импорт продукции компаний из Китая

Федеральная комиссия по связи (FCC) США утвердила правила, по которым запрещается продажа и импорт оборудования, представляющего угрозу национальной безопасности США. «Голос Америки» передает, что под этот запрет подпадает продажа и импорт оборудования китайских компаний Huawei Technologies, ZTE Corp и Hytera Communications.

Информация от том, что FCC намерена прекратить выдавать разрешения на новое телекоммуникационное оборудование китайских компаний Huawei Technologies и ZTE по соображениям национальной безопасности, появилась в октябре. Обсуждение новых правил шло на протяжении последних двух лет.

В марте 2021 года пять китайских компаний были включены в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту американских сетей связи: Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology Co. В 2022 году FCC добавила в этот же список российскую компанию «Лаборатория Касперского».