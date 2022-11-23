НАТО проводит учения у границ Беларуси и России

Силы НАТО в пятницу, 25 ноября, приняли участие в учениях Tumak-22 на севере Польши, в районе рядом с Калининградской областью РФ и Беларусью. Об этом сообщило Минобороны Польши, пишет «Европейская правда».

Учения прошли в районе Сувалкского коридора. К учениям привлечены 2 тысячи военнослужащих разных подразделений польского войска и союзных сил, входящих в состав Батальонной боевой группы НАТО. Польские солдаты отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими солдатами. Также задействовано 1000 единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.