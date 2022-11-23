Украина заявила, что Азербайджан поможет...

Азербайджан поможет Украине в снабжении электротехническим оборудованием для восстановления энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов россиян. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Украины.

Согласно сообщению, министр энергетики Украины Герман Галущенко провел телефонный разговор с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. В ходе разговора стороны уделили внимание ситуации в украинском энергетическом секторе, учитывая массированные российские обстрелы объектов украинской энергоинфраструктуры.

Из-за значительных масштабов повреждений после последней атаки 23 ноября важна помощь международных партнеров, которые предоставляют материалы и оборудование для проведения восстановительных работ. "Стороны договорились о сотрудничестве для помощи украинскому энергосектору, в частности, в поставках электротехнического оборудования", - отметили в Минэнерго.