Мамед Эфендиев, отдел экономики 04:35

Как ранее сообщал haqqin.az, в минувшую среду министры стран Евросоюза, ответственные за энергетику, так и не смогли согласовать потолок цен на российскую нефть. Накануне им также не удалось согласовать ценовой потолок по газу. Оба вопроса так или иначе связаны с российскими энергоносителями, но если цены на российскую нефть интересуют ЕС, главным образом, в контексте санкций против Москвы, то газовый вопрос имеет жизненную важность для самой Европы.

На неформальной встрече в Брюсселе министры стран ЕС согласовали принципы совместных закупок газа и меры по ускорению процедуры выдачи разрешений на строительство генераторов возобновляемой энергии. Иными словами, участники совещания всё же достигли единогласия касательно двух разделов пакета: первый связан с проектами регламентов ЕС, по которым уже не будет дополнительных дискуссий в декабре (сюда, к примеру, относятся вопросы, связанные с коллективными закупками газа и мерами солидарности, которых будут придерживаться участники закупок); второй касается возобновляемых источников энергии. Но окончательное утверждение этих решений произойдет на заседании Совета ЕС по энергетике в лучшем случае 13 декабря, а если к этой дате договоренностей относительно остальных разделов пакета так и не удастся достичь, то 19 декабря. Нужно отметить, что согласовано также содержание двух положений о чрезвычайных мерах, о чём уже на протяжении длительного времени говорили в ЕС. Важность их не оспаривается. Но куда больше интересует читателей главный вопрос встречи: согласование предложения Еврокомиссии о введении потолка цен на газ в 275 евро за мегаватт/час (3 тысячи долларов за тысячу кубометров газа). А по нему министры не смогли достичь никаких, даже неформальных договоренностей.

Планируемый Еврокомиссией ограничительный механизм может быть активирован с 1 января 2023 года. При этом, в случае возникновения рисков надежности поставок или финансовой стабильности, он может быть приостановлен в любой момент по решению ЕК. Чтобы избежать проблем с безопасностью поставок, потолок цен распространяет своё действие только на месяц вперед. И всё бы ничего, да вот только указанный ЕК потолок значительно выше текущего уровня цен (около 120 евро). Правда, он ниже пиковых значений, от которых европейские страны пострадали летом этого года, но как-то не вяжется этот весьма высокий «потолок» с политикой «жестких санкций»... Именно это «но» и стало яблоком раздора для участников встречи. Министерство окружающей среды и энергетики Греции ранее созвало координационное совещание 15 министров энергетики, которые давно поддерживали введение потолка цен на природный газ. На этой встрече было решено сформулировать общую позицию к ближайшему внеочередному совету министров, который запланирован на 13 декабря. Но хорватский министр хозяйства и устойчивого развития экономики Давор Филипович, видимо, решил не дожидаться этой встречи. Он заявил, что предложенный ЕК потолок цены на газ в 275 евро за мегаватт/час является слишком высоким, и выразил надежду, что другие страны-члены ЕС согласятся с необходимостью его снижения.

В словах Давора Филиповича есть истина. Нынешняя цена фьючерса по индексу TTF (базирующейся в Нидерландах газовой биржи, которая служит эталоном для Европы по трубопроводному газу) составляет 126 евро за мегаватт/час (около 1,3 тысячи евро за тысячу кубометров газа). Согласно прогнозам, в первом квартале 2023 года цена немного поднимется и составит 139 евро за мегаватт/час (1,4 тысячи евро за тысячу кубометров). Насколько эти показатели ниже предложенного ЕК потолка в 275 евро за мегаватт/час, пусть читатель судит сам. Есть ли смысл вообще вводить потолок, если он оказывается выше прогнозируемых цен? Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин также указал, что в нынешнем виде предложение Еврокомиссии Рим не приемлет. «Может быть, даже не числа, но именно объективные критерии определяют тот ценовой предел, который должен быть установлен», - сказал он. По его мнению, Италия, вероятно, могла бы обойтись и без установления ценового потолка, если сами критерии ценообразования станут четкими – это поможет избежать спекуляций и взрывного роста цен на газ. В то же время итальянский министр не исключает, что страны ЕС смогут договориться о потолке цен на газ в декабре на новом внеочередном заседании совета министров энергетики, потому что у всех стран есть стремление к достижению такого соглашения.