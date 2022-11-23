Азербайджанские спортсмены завоевали золото на Всемирных соревнований в Болгарии

Азербайджан завоевал еще три медали в Софии на Всемирных соревнованиях возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, которые считаются неофициальным чемпионатом мира среди детей и юношей.

В синхронных прыжках на батуте среди спортсменов в возрастной категории 15-16 лет Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов завоевали золотую медаль.

Также Махсудов стал бронзовым призером в индивидуальных соревнованиях.

Тофик Алиев в соревнованиях по тамблингу в категории 17-21 лет стал серебряным призером.

Ранее, напомним, в прыжках на батуте Али Нифталиев в возрастной категории 13-14 лет завоевал серебряную медаль, а пара Аммар Бахшалиев – Фархад Мустафаев в категории 11-12 лет стала бронзовым призером.

Таким образом, у Азербайджана 5 медалей – 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.