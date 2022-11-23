Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами

Военная база Соединенных Штатов в Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил представитель Центрального командования США (CENTCOM) полковник Джо Буччино.

В сообщении, размещенном на сайте CENTCOM, говорится что по базе был нанесен удар двумя ракетами.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, не было нанесено материального ущерба.