Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами
Военная база Соединенных Штатов в Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил представитель Центрального командования США (CENTCOM) полковник Джо Буччино.
В сообщении, размещенном на сайте CENTCOM, говорится что по базе был нанесен удар двумя ракетами.
Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, не было нанесено материального ущерба.
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