Бельгия передаст Украине подводные беспилотники и мобильные лаборатории

Бельгия предоставит Украине партию беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории, рассказала глава Минобороны страны Людивин Дедондер в интервью для Le Soir.

«Высокотехнологичные дроны позволяют обнаруживать любые подводные угрозы - как мины, так и шпионскую технику. Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами», - пояснила она.

Мобильные лаборатории, по словам министра, могут использоваться для организации расследований или оказания помощи гражданскому населению и комбатантам. Главное преимущество такого оборудования заключается в том, что его можно оперативно развернуть в любых условиях, в том числе при работе в зонах бедствия, где нет больниц или, например, родильных домов.

Дополнительно Брюссель направит порядка 100 военных инструкторов для обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках общеевропейской тренировочной миссии.