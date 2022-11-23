Вице-президент Турции о нормализации азербайджано-армянских отношений

Октай отметил, что Турция поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Турция находилась рядом с Азербайджаном на пути к освобождению Карабаха, который тридцать лет был оккупирован Арменией. Мы делали и делаем все, чего требовали интересы нашей страны и народа. Мы оказали наибольшую поддержку Азербайджану в Отечественной войне. Затем мы начали поддерживать процесс нормализации с Арменией для стабильности в регионе», - сказал Октай.