Вице-президент Турции о нормализации азербайджано-армянских отношений
Процесс нормализации отношений с Арменией начался для обеспечения региональной стабильности, заявил вице-президент Турции Фуат Октай на заседании Великого национального собрания (парламента страны).
Октай отметил, что Турция поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Турция находилась рядом с Азербайджаном на пути к освобождению Карабаха, который тридцать лет был оккупирован Арменией. Мы делали и делаем все, чего требовали интересы нашей страны и народа. Мы оказали наибольшую поддержку Азербайджану в Отечественной войне. Затем мы начали поддерживать процесс нормализации с Арменией для стабильности в регионе», - сказал Октай.