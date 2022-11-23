Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 11:11

Жители Киева и других украинских городов, надолго оставшихся без электричества, воды и тепла, ловят моменты, когда становится доступна связь, чтобы обменяться друг с другом лайфхаками: как преодолеть навалившиеся неприятности самым оптимальным образом. Украинцев спасают характерная жизнерадостность и находчивость. Ну и, конечно, так поразившая всех еще в феврале несокрушимая сопротивляемость. Кстати, по всей стране создаются центры поддержки, которые так и называются: «пункты несокрушимости». Это места, где люди могут согреться, воспользоваться вай-фаем, подзарядить свои гаджеты и пауэрбанки, набрать воды, получить какую-то пищу. Важно, что в числе первых компаний, объявивших свои подразделения круглосуточными точками помощи, стало представительство SOCAR Energy в Украине.

По мере того, как Украина испытывает все большие проблемы в связи с уничтожением и повреждением ракетными ударами инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность, неизбежно возникает вопрос об эффективности этих ударов. На первый взгляд, рост времени и затрат на восстановление работы энерго- и теплосетей, систем водоснабжения свидетельствуют о том, что избранная тактика приносит России результаты. Ремонт и переустановка оборудования обходятся в сотни миллионов долларов. Впереди зима, и гуманитарные проблемы превращаются в тяжелую головную боль для украинских властей, как центральных, так и местных. По логике Кремля это должно подтачивать силы Украины, подрывать ее боеспособность и подталкивать к заключению мира на условиях агрессора. Для внутреннего потребителя в России неприлично затянувшееся отсутствие побед на фронте заглушается радостными сообщениями о том, что лишились доступа к свету и воде жители очередного украинского города, это создает иллюзию успеха провальной «спецоперации». Однако, как уже не первый раз за время этой войны, которой на днях исполнилось девять месяцев, рациональные резоны работают против российских стратегов. Сейчас многие отмечают среди украинцев то чувство единения, которое у них было во время Майдана: тотальное превосходство режима Януковича в силе лишь подталкивало людей к солидарному действию на основе общего понимания справедливости, правоты своего дела и поэтому – непобедимости. В социальных сетях ходит мем: «Страна с генераторами сильнее страны с дегенератами». Как точно заметил поэт и художник киевского происхождения Михаил Юдовский, в Украине нет не света, а электричества. А света как раз нет в России. «Даже намека на просвет».

Украинцы не намеревались сдаваться и в самые тяжелые дни войны, а после того, как они почувствовали вкус победы на Харьковщине и на Херсонщине, никакие бытовые сложности не вынудят их отказаться от желания выгнать захватчиков со своей земли. Наоборот, дополнительно подхлестнут это желание. И для Запада демонстративное стремление России разрушать гражданские объекты и целенаправленно ухудшать условия жизни украинского населения являются лишним свидетельством того, что российское руководство ставит себя за рамки международного права и недоговороспособно. Любые договоренности будут нарушены самым циничным образом в любой момент. Показательна судьба Херсона, города, который был объявлен российским: «Россия здесь навсегда». Но перед бегством оккупантов в нем была намеренно разрушена вся коммунальная инфраструктура, а после сдачи ВСУ Херсон регулярно подвергается жестоким ракетно-артиллерийским обстрелам.