Россия не хочет продавать нефть задешево

В администрации президента России готовится указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели потолок цен, утверждает агентство Bloomberg.

Отмечается, что указ запретит любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты, а также запретит погрузку, предназначенную для любых стран, которые принимают ограничения.