Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 11:36

Бразильская футбольная сборная прибыла в Катар с очевидным и громко декларированным желанием – стать в шестой раз чемпионом мира. Да, пора уже, времени после последнего успеха прошло много — в последний раз бразильцы выиграли мундиаль в 2002 году, который был проведен в Южной Корее и Японии. В четверг в рамках первого тура в Катаре Бразилия выиграла у Сербии со счетом 2:0. Большую часть времени прославленная латиноамериканская команда вела себя довольно вяло, но в середине второго тайма вдруг обрела саму себя и стала показывать фирменный класс. Важнейшим моментом игры и, может быть, всего чемпионата, стал красивейший второй гол в ворота сербов, который исполнил через себя Ришарлисон Андраде.

Однако не все так благостно у бразильцев, включая игроков и их фанатов. Источником раздора стало - вы не поверите - сама известная форма футболистов - желтая майка с зеленой окантовкой. Дело в действиях пока еще действующего ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару, который проиграл выборы в ноябре и должен уступить место во дворце левому кандидату Инасиу Лула да Силве. Так вот сам Болсонару и миллионы его сторонников избрали форму футболистов сборной в качестве своего фирменного знака. Это произошло уже довольно давно. Дошло до того, что чуть более двух лет назад в Бразилии с подачи писателя и режиссера Жоао Карлоса Ассумпкао была направлена петиция к руководству футбольной конфедерации страны, в которой предложено заменить легендарные желтые футболки на бело-синие. «Мы находимся в ужасной ситуации с ужасным правительством, которое попросту взяло и украло наш флаг, наши символы», - мотивировал свои требования Ассумпкао. Невероятно, но факт. А теперь дискуссия обострилась еще больше, потому что члены сторонников президента надевают исключительно желтые майки. «Бразильская токсичная политика распространилась на икону сборной - ее футболки», - констатирует The Washington Post.

Бар бразильца Омара Монтеро находится в десяти минутах от стадиона Маракана и считается Меккой левых сил. На мурале бара - портрет победившего Лулы. В баре можно найти множество символов бразильцев. За исключением одного - там нет ни одной желто-зеленой майки. «У меня есть желтая майка, - говорит Монтеро, - и я в прошлом часто носил ее. Но сейчас это стало невозможно. Она стала символом бразильских ультраправых». Те, кто смотрел матч Бразилии с Сербией, могли заметить - у кого-то из болельщиков - однотонные желтые майки, у других - полосатые. Сама сборная стала микрокосмосом поляризации. Некоторые из известных игроков открыто поддерживают Болсонару. Среди них - главная звезда - Неймар. Накануне мундиаля он записал для TikTok видео, в котором снялся вместе с президентом. Свой первый гол на мундиале Неймар также пообещал посвятить Болсонару.

В матче с сербами Неймар никак себя не проявил, он сделал только два не слишком удачных удара и еще до конца матча покинул поле, ссылаясь на боль в ноге. Нынешнее настроение игроков резко контрастирует с их победой в 2002 году, которая превратилась в общенациональный карнавал. Ныне ситуация в стране иная, независимо от того, победят ли бразильцы в Катаре или нет. Жаир Болсонару не признал результаты выборов и своего поражения. Он заявил, что при обработке голосов было неправильно использовано электронное голосование, и требует пересчета. Всеми своими действиями Болсонару повторяет трюки своего кумира - экс-президента США Дональда Трампа. Тот два года спустя после выборов по-прежнему строит всю свою риторику на том, что левые демократы эти выборы у него украли. Но, возможно, в Бразилии ситуация еще более драматичная. Многие из сторонников Болсонару настаивают на тотальном бойкоте всех торговых точек, которыми владеют левые. Они призывают украшать их красными звездами Рабочей партии Лулы. В этой связи бразильские газеты отмечают определенное сходство с использованием желтой Звезды Давида, которую были обязаны носить евреи в гитлеровской Германии. Позор, конечно, абсолютный.