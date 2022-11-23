В ходе проверки Государственной противопожарной службой газозаправочной станции сжиженного газа и в мастерской по ремонту газового оборудования в городе Говлар Товузского района были выявлены следующие недочеты в области пожарной безопасности, представлявшие прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде, имущественным интересам государства:

- объект не оборудован пожарной автоматикой;

- электроснабжение и электроприборы не установлены в соответствии с требованиями «Правил установки электроприборов»;

- объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения;

- все металлические устройства не заземлены для защиты от молнии и статического разряда;

- хранение баллонов со сжатым сжиженным газом не соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации емкостей (сосудов), работающих под давлением»;

- в помещениях, где хранились баллоны со сжатым газом и горючими газами, не было установлено устройство сигнализации предела взрываемости концентрации газовоздушной смеси;

- рядом с оборудованием с повышенной пожароопасностью не размещены предохранительные таблички;

- эксплуатация объекта не согласована с Государственной противопожарной службой;

- объект не застрахован в обязательном порядке в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании».

Было установлено, что в результате продолжения эксплуатации объекта пожар, который может возникнуть там в любой момент, в короткие сроки расширится и сделает трагедию неизбежной.

С учетом вышеизложенного было принято решение о прекращении работы АЗС сжиженного газа и мастерской по ремонту газового оборудования, которое представили владельцу объекта Шахмураду Абдиеву.