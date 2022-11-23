ФБР предложило крупную награду за Пригожина

За информацию, могущую привести к аресту Пригожина, объявлена награда в 250 тыс. долларов.

«Евгений Викторович Пригожин разыскивается ФБР за его предполагаемую причастность к заговору с целью обмана Соединенных Штатов путем нарушения, воспрепятствования и нарушения законных функций Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции и Государственного департамента США. Это происходило в Вашингтоне, округ Колумбия, с начала 2014 года по 16 февраля 2018 года. Пригожин был основным спонсором базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Пригожин, предположительно, контролировал и одобрял операции агентства по вмешательству в политику и выборы в США, которые включали покупку места серверного пространства США, создание сотен фиктивных онлайн-лиц и использование украденных личных данных лиц из США. Эти действия, предположительно, были предприняты с целью вмешательства в политическую систему Соединенных Штатов, включая президентские выборы 2016 года», - говорится в информации.