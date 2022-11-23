Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 12:35

По данным американского издания Axias, за последние недели Израиль предоставил десяткам западных стран и чиновникам НАТО разведывательные данные о поставках иранского оружия России. Это свидетельствует об изменении политики Израиля как в отношении Ирана, так и в отношении к войне в Украине. До этого месяца Израиль не поднимал вопроса касательно поставок иранского оружия Москве во избежание напряженности во взаимоотношениях с Россией, сообщает Аxias. Израильские власти рассчитывают использовать ситуацию с иранской военной помощью российской армии в качестве средства для усиления международного давления на Тегеран.

Напомним, что Иран неоднократно отрицал поставки оружия России, несмотря на приведенные западной разведкой многочисленные доказательства в пользу того, что с начала сентября российские войска применили против Украины сотни ракет, в том числе так называемые беспилотники-камикадзе «Шахед-136». Досье о поставках дронов «Шахед-136» Москве было направлено западным странам через израильские посольства. В частности, посол Израиля в НАТО передал досье об иранских поставках заместителю генерального секретаря альянса. Кроме того, примерно в это же время высокопоставленный израильский дипломат отправился в Брюссель для проведения в штаб-квартире ЕС и в Европейском парламенте серии брифингов по вопросу об иранском военном снабжении. Отметим, что ранее Министерство обороны Британии со ссылкой на разведку МI-5 сообщило, что Россия все еще сильно зависит от иранских беспилотников для продолжения войны в Украине. В Лондоне заявили, что с помощью «Шахедов-136» Россия хочет компенсировать практически полное отсутствие у себя крылатых ракет. Впрочем, в сообщении утверждается, что «этот подход имел ограниченный успех, поскольку большая часть беспилотников была уничтожена украинскими ПВО». Британское Министерство обороны заявило, что основными целями атак беспилотников были тактические военные объекты и украинская энергосистема. Однако недавно российское командование потребовало, чтобы иранские беспилотники нацелились на медицинские учреждения и атаковали их управляемыми ракетами. Об атаках дронов-камикадзе в течение нескольких дней не сообщалось, потому что Россия, вероятно, почти исчерпала свой нынешний запас беспилотников. Но в ближайшее время Москва, как утверждает британская разведка, попытается получить новые поставки оружия из ИРИ. Причиной является тот факт, что России проще закупать новые беспилотники из-за границы, чем самой производить крылатые ракеты.

Отметим, что во время визита в Киев британский премьер-министр Риши Сунак объявил о поставке Украине 125 зенитных орудий и техники для борьбы с беспилотниками. В начале ноября британское Минобороны пообещало Украине поставку 1000 зенитных ракет, а также другого оружия. Израильский военный историк, капитан ЦАХАЛ в запасе Григорий Тамар в интервью haqqin.az сказал: «В Израиле прекрасно осознают, что в обмен на военные поставки Тегерану нужна помощь России в создании иранского ядерного оружия». По его словам, иранские дроны очень низкого качества. Для их массового производства не нужны ни высокие технологии, ни запасы какого-то ценного сырья. Чисто практически Ирану не сложно производить «Шахеды». Но тут есть определенные нюансы, которые приходится учитывать Тегерану. Во-первых, западным спецслужбам легко будет проследить и определить путь транспортировки дронов в Россию и оттуда на украинский фронт. Во-вторых, Ирану достаточно ясно дали понять, что, осуществляя эти поставки, он окажется под очень значительным санкционным прессом. Тегеранские власти передали Путину первую партию дронов количеством 2000-2700 аппаратов. Значительная часть этого оружия, по словам Тамара, уже была задействована в Украине и сбита украинскими ПВО.

Он отметил, что иранские дроны очень уязвимы не только для современных ПВО, но также и для обычного стрелкового оружия. БПЛА «Шахед-136» – неповоротливый аппарат с характерным звуком двигателя, который можно без специальных локационных приборов уловить на дальнем расстоянии. Украина, безусловно, не была готова к подобной угрозе, и поначалу России удалось добиться тактической внезапности. Но впоследствии украинцы научились сбивать иранские дроны, и теперь они представляют для украинской инфраструктуры не такую серьезную угрозу. Надежды Москвы на «чудо-оружие» не оправдались, считает Тамар. По мнению военного эксперта, Россия возлагала надежды на то, что иранскими дронами будут ликвидированы американские системы HIMARS. Но на сегодняшний день есть единственное свидетельство в пользу того, что россиянам удалось повредить или уничтожить всего одну установку HIMARS. Если учесть, что у ВСУ имеется несколько десятков HIMARS, то повреждение или уничтожение одной установки принципиальным образом не повлияет на развитие событий, утверждает Тамар. По его словам, Иран с большими опасениями относится к продолжению военного сотрудничества с РФ. Когда Иран уличили в поставках дронов Москве, Тегеран попытался отклонить обвинения, заявив, что оружие было передано российской стороне с условием не применять его в Украине. После предупреждения США Тегеран приостановил сделку по поставке России ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Между тем продажа Ираном России ракет среднего радиуса действия существенно изменила бы стратегический баланс сил в регионе, и потому подобный сценарий вызывает значительные опасения у США и их союзников. Чтобы воспрепятствовать подобному сценарию, США будут оказывать на Иран максимальное давление, и, скорее всего, ИРИ не решится передать России ракеты средней дальности.

Эксперт отмечает, что уничтожение крупного иранского завода по производству дронов, располагавшегося в Сирии, сыграло свою роль в истощении запасов БПЛА у Ирана. Тем не менее Тегеран способен восстановить производственные мощности и продолжить выпуск дронов. То есть снабжение российской армии иранскими дронами может продолжиться. Что касается открытых поставок Израилем оружия в пользу Украины, то Тамар исключает такую возможность. Тем не менее вклад Израиля будет состоять в том, что поставляемые Украине западные системы ПВО производятся с использованием израильских комплектующих. Кроме того, Израиль будет передавать Киеву разведывательную информацию и проводить консультации с украинскими коллегами в сфере безопасности. Тамар напоминает о том, что с марта на территории третьих стран проводятся постоянные консультации между офицерами армий Израиля и Украины. Кроме того, Израиль продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, которая безостановочно осуществляется на протяжении длительного времени. Тот факт, что Израиль избегает прямых поставок оружия Киеву, связан с договоренностями между еврейским государством и Москвой. Сейчас не важно, что Кремль становится недоговороспособным. Для Израиля значимо то, что он со своей стороны продолжает соблюдать собственные обязательства, возложенные на него в рамках договора с Россией. По мнению Тамара, Иран фактически причислен к участнику украинско-российской войны. Хотя он и приостановил сделку с Россией, но все же остается союзником Москвы. И если предположить, что режим мулл решится перейти красные линии и станет снабжать Путина ракетами взамен на российские ядерные технологии, то в будущем он сможет производить свое собственное атомное оружие и усовершенствованные баллистические ракеты. В этом случае вполне вероятно, что Израиль, дабы воспрепятствовать появлению «атомного» соседа в регионе, предпримет согласованные с США силовые действия против ИРИ.