Квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, 26 ноября в 11:28 попытался осуществить разведывательный полет над позициями азербайджанских войск в окрестностях населенного пункта Шушакенд Ходжалинского района, а в 11:46 – населенного пункта Едди Хырман Агдамского района.

В результате бдительности азербайджанских подразделений квадрокоптер был приземлен и взят.