Ермак: россияне заплатят за всех жертв Голодомора

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления, что станет историческим временем расплаты».

«Помним Голодомор. Знаем, кто автор геноцида. Также видим, кто хочет создать «холодомор». Россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления. Это будет историческое время расплаты», - написал Ермак в своем телеграме.