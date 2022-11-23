Вице-спикер парламента Польши в гостях у Эйнуллы Фатуллаева: «Войдут ли польские войска в Украину?» анонс! Смотрите сегодня в 21:00
Наряду с ракетным обстрелом гражданской инфраструктуры и мирных городов Украины, судя по официальной хронике, Россия все еще вынашивает планы вторжения в Украину и с территории Беларуси. Еще несколько месяцев назад власти Польши не исключили возможности ввода войск в случае вовлечения в войну Беларуси.
Накануне силы НАТО приняли участие в учениях Tumak-22 на севере Польши, на границе с Беларусью. Одновременно на границе Польши с Украиной будут размещены дополнительные батареи ПРО/ПВО Patriot.
Варшава наряду с Вашингтоном и Лондоном выступает в роли главного союзника и защитника Украины. А тем временем сегодня, 26 ноября, в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий…
Сегодня, 26 ноября, в студии азербайджанского журналиста Эйнуллы Фатуллаева вице-спикер Сената Польши Михаил Камински ответит на вопросы о дальнейшем развитии ситуации.
Прямую трансляцию беседы смотрите на haqqin.az и Youtube-канале журналиста.
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