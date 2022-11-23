Наряду с ракетным обстрелом гражданской инфраструктуры и мирных городов Украины, судя по официальной хронике, Россия все еще вынашивает планы вторжения в Украину и с территории Беларуси. Еще несколько месяцев назад власти Польши не исключили возможности ввода войск в случае вовлечения в войну Беларуси.

Накануне силы НАТО приняли участие в учениях Tumak-22 на севере Польши, на границе с Беларусью. Одновременно на границе Польши с Украиной будут размещены дополнительные батареи ПРО/ПВО Patriot.