Состоялась свадьба Гейдара Алиева фото+поздравление Мехрибан Алиевой, обновлено
Накануне состоялась свадьба сына президента Азербайджана Гейдара Алиева. Об этом сообщила первая леди Мехрибан Алиева в своем Instagram.
"Вчера в узком семейном кругу мы справили свадьбу нашего сына Гейдара. Счастлива, что теперь у нас есть третья дочь!
Как и все родители, желаем нашему сыну долгой и счастливой семейной жизни!
Пусть Аллах благословит молодую семью и поможет сохранить Любовь и Уважение друг к другу на долгие годы!
Будьте счастливы!", - пишет Мехрибан Алиева.
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