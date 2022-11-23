Накануне состоялась свадьба сына президента Азербайджана Гейдара Алиева. Об этом сообщила первая леди Мехрибан Алиева в своем Instagram.

"Вчера в узком семейном кругу мы справили свадьбу нашего сына Гейдара. Счастлива, что теперь у нас есть третья дочь!

Как и все родители, желаем нашему сыну долгой и счастливой семейной жизни!

Пусть Аллах благословит молодую семью и поможет сохранить Любовь и Уважение друг к другу на долгие годы!

Будьте счастливы!", - пишет Мехрибан Алиева.