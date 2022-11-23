Депутат: Платите нормальные зарплаты, и люди пойдут работать

На бумаге доля частного сектора в ВВП Азербайджана превышает 75-80%, но в реальности это не проявляется, заявил депутат Фазиль Мустафа на заседании Милли Меджлиса.

«Основная проблема с ростом доходов Государственного фонда социальной защиты связана с неразвитием частного сектора. Если устранить эту проблему, полагаю, что это поможет сформировать более устойчивый фонд и осуществлять выплату пенсий и других социальных гарантий», - сказал он.

Депутат также указал, что пенсионные выплаты лиц, скончавшихся до выхода на пенсию, не выплачиваются членам их семей:

«Насколько это справедливо? Пора разработать какой-либо механизм. Большинство этих лиц (скончавшихся до выхода на пенсию) умирают из-за ненадлежащего уровня системы здравоохранения в нашей стране.

Фазиль Мустафа в своем выступлении также затронул проблемы безработицы в стране, призвав повышать роль частного сектора в вопросе занятости: «Безработных, которые к нам обращаются, мы посылаем в центры занятости, там им тоже не могут помочь, так как предлагают какие-то неопределенные вакансии. Люди не обеспечиваются работой, и безработица растет. Как можно оживить этот механизм? Это означает, что идея открывать рабочие места по государственной линии уже абсурдна. Рабочие места может открывать частный сектор, бизнесмены. Надо дать дорогу предпринимателям, чтобы они открывали рабочие места, люди не страдали от безработицы. Говорят, что люди работать не хотят. Все хотят работать, откройте рабочие места, платите нормальные зарплаты, и все пойдут работать», - сказал он.